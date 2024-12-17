Мудрик прошел полиграф в Лондоне после выявления допинга. Вингер «Челси» отрицал прием запрещенных веществ – его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия» («ТаТоТаке»)

Михаила Мудрика проверили на детекторе лжи.

Сегодня стало известно, что вингер «Челси » сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола.

По информации «ТаТоТаке», украинец прошел в Лондоне проверку на полиграфе. Он категорически заявил, что непричастен к попаданию запрещенного вещества в организм.

Полиграфисты интерпретировали реакцию Мудрика на вопросы как «в несколько раз превышающую среднюю норму доверия», то есть с высокой вероятностью футболист давал честные ответы.

Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре (The Athletic)

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно