Мудрик прошел полиграф в Лондоне после выявления допинга. Вингер «Челси» отрицал прием запрещенных веществ – его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия» («ТаТоТаке»)
Михаила Мудрика проверили на детекторе лжи.
Сегодня стало известно, что вингер «Челси» сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола.
По информации «ТаТоТаке», украинец прошел в Лондоне проверку на полиграфе. Он категорически заявил, что непричастен к попаданию запрещенного вещества в организм.
Полиграфисты интерпретировали реакцию Мудрика на вопросы как «в несколько раз превышающую среднюю норму доверия», то есть с высокой вероятностью футболист давал честные ответы.
Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре (The Athletic)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «ТаТоТаке»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем