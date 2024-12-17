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Мартинес признан ФИФА вратарем года во 2-й раз. Трофей Яшина от France Football тоже у игрока «Астон Виллы»

Эмилиано Мартинес признан ФИФА лучшим вратарем года.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины получил приз на церемонии The Best. Он уже становился лауреатом премии два года назад.

На награду также претендовали Андрей ЛунинРеал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унаи Симон («Атлетик»).

Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина от France Football второй сезон подряд

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал ФИФА
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