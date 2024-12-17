Мартинес признан ФИФА вратарем года во 2-й раз. Трофей Яшина от France Football тоже у игрока «Астон Виллы»

Эмилиано Мартинес признан ФИФА лучшим вратарем года.

Голкипер «Астон Виллы » и сборной Аргентины получил приз на церемонии The Best . Он уже становился лауреатом премии два года назад.

На награду также претендовали Андрей Лунин («Реал »), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унаи Симон («Атлетик»).

Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина от France Football второй сезон подряд