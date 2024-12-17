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КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Куньлунем», СКА против «Локомотива»

Сегодня возобновляется Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Амур» примет «Адмирал», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», ЦСКА – с «Куньлунем», СКА будет противостоять «Локомотиву». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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