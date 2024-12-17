Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано
Карлос Сайнс, переходящий из «Феррари» в «Уильямс», проехал по трассе Фьорано в гоночных машинах Скудерии.
Испанец пилотировал болид «Ф-1» на сезон-2022 F1-75, а также машину 735 LM 1955 года.
Также в заездах участвовал его отец – двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший.
Шарль Леклер приехал на трек, чтобы попрощаться с напарником.
Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня
«Уильямс» и Santander заключили многолетний контракт
Фото: AutoRacer.it; SoyMotor
Опубликовал: Михаил Ширяев
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