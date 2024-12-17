Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано

Карлос Сайнс , переходящий из «Феррари » в «Уильямс», проехал по трассе Фьорано в гоночных машинах Скудерии.

Испанец пилотировал болид «Ф-1» на сезон-2022 F1-75, а также машину 735 LM 1955 года.

Также в заездах участвовал его отец – двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший.

Шарль Леклер приехал на трек, чтобы попрощаться с напарником.

Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня

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Фото: AutoRacer.it ; SoyMotor