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«Ювентус» хочет подписать Сперцяна зимой. Хавбек «Краснодара» также интересен «ПСЖ» («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Ювентусе».

По информации «РБ Спорт», туринцы хотят подписать полузащитника «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ» – парижане готовы заплатить за Эдуарда около 20 млн евро.

В первой части сезона Мир РПЛ Сперцян отметился 6 голами и 3 ассистами в 18 матчах за «Краснодар». Его статистику можно найти здесь

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoпремьер-лига Россия
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