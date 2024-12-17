«Ювентус» хочет подписать Сперцяна зимой. Хавбек «Краснодара» также интересен «ПСЖ» («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Ювентусе».
По информации «РБ Спорт», туринцы хотят подписать полузащитника «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
Ранее также сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ» – парижане готовы заплатить за Эдуарда около 20 млн евро.
В первой части сезона Мир РПЛ Сперцян отметился 6 голами и 3 ассистами в 18 матчах за «Краснодар». Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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