Гол Гарначо ножницами «Эвертону» признан ФИФА лучшим за год. Вингер «МЮ» получил приз Пушкаша
Алехандро Гарначо награжден ФИФА за гол «Эвертону».
Вингер «Манчестер Юнайтед» 26 ноября 2023 нанес точный удар ножницами в матче Премьер-лиги.
На церемонии The Best этот мяч был признан голом года, Гарначо получил награду имени Ференца Пушкаша.
Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал ФИФА
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