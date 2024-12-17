Гол Гарначо ножницами «Эвертону» признан ФИФА лучшим за год. Вингер «МЮ» получил приз Пушкаша

Алехандро Гарначо награжден ФИФА за гол «Эвертону».

Вингер «Манчестер Юнайтед » 26 ноября 2023 нанес точный удар ножницами в матче Премьер-лиги.

На церемонии The Best этот мяч был признан голом года, Гарначо получил награду имени Ференца Пушкаша.

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Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА