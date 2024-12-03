Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» против «Сассуоло», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг

В Италии стартуют матчи 1/8 финала Кубка страны.

Во вторник «Болонья » примет «Монцу», «Милан » сыграет с «Сассуоло ».

В среду «Фиорентина » сыграет с «Эмполи», в четверг «Лацио» будет противостоять «Наполи ».

Еще четыре матча состоятся через две недели.

Кубок Италии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии