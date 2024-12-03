Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» против «Сассуоло», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
В Италии стартуют матчи 1/8 финала Кубка страны.
Во вторник «Болонья» примет «Монцу», «Милан» сыграет с «Сассуоло».
В среду «Фиорентина» сыграет с «Эмполи», в четверг «Лацио» будет противостоять «Наполи».
Еще четыре матча состоятся через две недели.
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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