«Ливерпуль» три матча не побеждает на «Энфилде» – два разгромных поражения и ничья. В 7 последних домашних играх всего 2 победы
«Ливерпуль» три матча не может победить дома.
«Ливерпуль» не смог победить в 5 из 7 последних домашних матчей во всех турнирах.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.
В предыдущих двух играх на «Энфилде» мерсисайдцы были разгромлена сперва «Ноттингемом» (0:3), а затем ПСВ (1:4).
С 19 октября они также проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Кристал Пэлас» (0:3), но победили «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0).
В следующий раз «Ливерпуль» сыграет на своем поле 13 декабря – против «Брайтона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
