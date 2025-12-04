  • Спортс
  «Ливерпуль» три матча не побеждает на «Энфилде» – два разгромных поражения и ничья. В 7 последних домашних играх всего 2 победы
10

«Ливерпуль» три матча не может победить дома.

«Ливерпуль» не смог победить в 5 из 7 последних домашних матчей во всех турнирах.

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.

В предыдущих двух играх на «Энфилде» мерсисайдцы были разгромлена сперва «Ноттингемом» (0:3), а затем ПСВ (1:4).

С 19 октября они также проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Кристал Пэлас» (0:3), но победили «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0).

В следующий раз «Ливерпуль» сыграет на своем поле 13 декабря – против «Брайтона».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoСандерленд
logoАрне Слот
logoЭнфилд
logoпремьер-лига Англия
