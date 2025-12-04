«Ливерпуль» три матча не побеждает на «Энфилде» – два разгромных поражения и ничья. В 7 последних домашних играх всего 2 победы

«Ливерпуль» три матча не может победить дома.

«Ливерпуль» не смог победить в 5 из 7 последних домашних матчей во всех турнирах.

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом » (1:1) в 14-м туре АПЛ .

В предыдущих двух играх на «Энфилде » мерсисайдцы были разгромлена сперва «Ноттингемом» (0:3), а затем ПСВ (1:4).

С 19 октября они также проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Кристал Пэлас» (0:3), но победили «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0).

В следующий раз «Ливерпуль » сыграет на своем поле 13 декабря – против «Брайтона».