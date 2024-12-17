Умер латвийский баскетболист Янис Тимма. Тело бывшего мужа Анны Седоковой найдено в Москве

Янис Тимма найден мертвым в Москве.

32‑летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве.

Об этом сообщают многочисленные источники, включая телеграм-каналы SHOT, Mash и 112.

Сообщается, что тело экс-игрока «Химок», «Зенита» и УНИКСа обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рассматривается версия самоубийства.

9 декабря Тимма официально развелся с женой, известной певицей Анной Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения .

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020-го они поженились. Этот брак стал третьим для певицы. Общих детей в браке у пары не было.

Последним профессиональным клубом Яниса был испанский «Обрадойро», за который игрок выступал во второй половине сезона-23/24. В 2022-м форвард выступал в Лиге развития НБА.