Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами: «Животные тысячами гибнут от химикатов – никого не волнует. А охотники как раз помогают животным, подкармливают. И охота честнее домашнего хозяйства»

В Росохотрыболовсоюзе высказались о фото Дмитрия Воробьева с мертвыми зайцами.

«К сожалению, такой резонанс бывает, потому что граждане необразованны в части охоты. Видимо, большинство живут в городах, поэтому им кажется, что это дико. На самом деле это нормально и разрешено государством. Ничего криминального в охоте нет, если у футболиста и его друзей были разрешения, законы не нарушены.

Можно говорить и с другой стороны: охотники помогают сохранять животный мир. Разные зайцы, утки и другие животные тысячами гибнут от химикатов – это никого не волнует. Владельцы земель поливают ими зерно, чтобы защититься от мышей. Дикие звери, съев это зерно, погибают.

Охота же проводится три-четыре месяца в году. Охотники как раз помогают животным, подкармливают их. У нас три года назад тысячи журавлей на полях погибли из-за отравленного зерна.

Охотники же не сокращают численность животных. У нас охота регулируемая. Все делается так, чтобы охота была вечной и ею могли заниматься дети и внуки. У нас более половины страны живет на охоте – приедьте за Урал, там для людей это образ жизни. И, если разобраться, охота честнее, чем домашнее хозяйство. Птица на воле может улететь от охотника, а на хозяйстве ее точно забьют.

На юге России раньше шакалов не было, а сейчас их полно в связи с изменением климата. Они не боятся людей, заходят в хозяйства, убивают домашних животных. Лисы ходят в черте Москвы, а они переносят бешенство, ловят зайчат, с ними нужно бороться. Этим и занимаются охотники», – заявил заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.