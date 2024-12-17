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  • Церемония The Best-2024 пройдет сегодня. Винисиус, Месси, Беллингем, Родри и Ямаль претендуют на звание игрока года, Анчелотти, Гвардиола и Алонсо – на приз лучшему тренеру
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Церемония The Best-2024 пройдет сегодня. Винисиус, Месси, Беллингем, Родри и Ямаль претендуют на звание игрока года, Анчелотти, Гвардиола и Алонсо – на приз лучшему тренеру

ФИФА сегодня объявит обладателей наград The Best.

Имена победителей в каждой из номинаций будут объявлены в онлайн-формате во время торжественного ужина в Дохе. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени.

На приз лучшему игроку 2024 года среди мужчин претендуют Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).

На приз лучшей футболистке года номинированы Айтана Бонмати, Кэролайн Хансен, Сальма Паральюэло, Она Батлье, Кейра Уолш (все – «Барселона»), Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия), Хадиджа Шоу, Лорен Хемп (обе – «Манчестер Сити»), Линдси Хоран, Табита Чавинга (обе – «Лион»), Люси Бронз («Челси»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), София Смит («Портленд Торнс»), Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старс») и Тринити Родман («Вашингтон Спирит»). 

На трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю года претендуют Андрей Лунин («Реал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унаи Симон («Атлетик»).

На звание лучшего тренера года номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).

В женском футболе на награду претендуют Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси» / США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона» / «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион» / «Челси»).

На премию Пушкаша за самый красивый гол прошлого сезона номинированы Хасан Аль-Хайдос (Катар – Китай, 22 января 2024), Терри Антонис («Мельбурн Сити» – «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024), Яссин Бензия (Алжир – ЮАР, 27 марта 2024), Вальтер Боу («Ланус» – «Тигре», 5 августа 2024), Майкл Чиринос (Коста-Рика – Гондурас, 24 марта 2024), Федерико Димарко («Интер» – «Фрозиноне», 12 ноября 2023), Алехандро Гарначо («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023), Мохаммед Кудус («Вест Хэм» – «Фрайбург», 14 марта 2024), Денис Омеди («Кампала Сити» Консил – «Китара», 6 августа 2024), Пол Онуачу («Трабзонспор» – «Коньяспор», 10 ноября 2023) и Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» – «Халл Сити», 13 февраля 2024).

Также на мероприятии будут представлены символические сборные прошлого сезона среди мужчин и женщин. На попадание в мужскую команду сезона претендуют 77 футболистов.

Премия The Best учитывает выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется путем голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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