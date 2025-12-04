Слот про 1:1 с «Сандерлендом»: «В погоне за победой перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном. «Ливерпуль» забил меньше, чем мог»

Арне Слот: «Ливерпуль» забил «Сандерленду» меньше, чем мог.

Арне Слот высказался о ничьей с «Сандерлендом » (1:1) в 14-м туре АПЛ .

«Игра немного напомнила ту, что была на выходных, когда мы мало что позволили создать, но и сами создали не очень много моментов. И, конечно, сегодня нам не повезло с пропущенным голом. После рикошета мяч мог полететь куда угодно, но полетел в ворота.

В погоне за победой мы перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном . Кьеза отдал в той ситуации все силы – именно это ты и хочешь видеть от футболиста. Он просто продолжал бежать и вынес мяч с линии ворот.

Еще один матч, в котором мы забили меньше, чем могли, а другая команда хорошо воспользовалась своими моментами», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».