Слот про 1:1 с «Сандерлендом»: «В погоне за победой перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном. «Ливерпуль» забил меньше, чем мог»
Арне Слот: «Ливерпуль» забил «Сандерленду» меньше, чем мог.
Арне Слот высказался о ничьей с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.
«Игра немного напомнила ту, что была на выходных, когда мы мало что позволили создать, но и сами создали не очень много моментов. И, конечно, сегодня нам не повезло с пропущенным голом. После рикошета мяч мог полететь куда угодно, но полетел в ворота.
В погоне за победой мы перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном. Кьеза отдал в той ситуации все силы – именно это ты и хочешь видеть от футболиста. Он просто продолжал бежать и вынес мяч с линии ворот.
Еще один матч, в котором мы забили меньше, чем могли, а другая команда хорошо воспользовалась своими моментами», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
