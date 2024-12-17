Анчелотти – лучший тренер 2024 года по версии ФИФА. Он получил приз The Best

Карло Анчелотти назван лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА.

Главный тренер «Реала » получил приз The Best на сцене в Дохе. Завтра в Катаре «Мадрид» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.

В сезоне-2023/24 итальянец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. В межсезонье он взял Суперкубок УЕФА.

Также на приз претендовали Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании ), Пеп Гвардиола («Ман Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).