Анчелотти – лучший тренер 2024 года по версии ФИФА. Он получил приз The Best
Карло Анчелотти назван лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА.
Главный тренер «Реала» получил приз The Best на сцене в Дохе. Завтра в Катаре «Мадрид» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.
В сезоне-2023/24 итальянец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. В межсезонье он взял Суперкубок УЕФА.
Также на приз претендовали Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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