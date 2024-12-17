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«Ювентус» – «Кальяри». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ювентус» примет «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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