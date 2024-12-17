Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест (Tribuna)
Допинг-проба Михаила Мудрика дала полжительный результат.
Полузащитник «Челси» сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.
В пробе «А» украинского футболиста обнаружено запрещенное вещество. Допинг-пробу взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшее время вскроют пробу «B».
Вингеру грозит дисквалификация.
Михаил Мудрик не играет за «Челси» с 28 ноября – тогда он провел полный матч против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций и забил гол.
С тех пор футболист пропустил четыре игры лондонской команды.
В этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.
Опубликовано: Sports
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