Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест (Tribuna)

Допинг-проба Михаила Мудрика дала полжительный результат.

Полузащитник «Челси » сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.

В пробе «А» украинского футболиста обнаружено запрещенное вещество. Допинг-пробу взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшее время вскроют пробу «B».

Вингеру грозит дисквалификация.

Михаил Мудрик не играет за «Челси» с 28 ноября – тогда он провел полный матч против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций и забил гол.

С тех пор футболист пропустил четыре игры лондонской команды.

В этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.