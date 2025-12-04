Захарян сыграл в 8-м матче подряд за «Сосьедад» – 1-й тайм с «Реус Реддис» в Кубке. Арсен 20 раз коснулся мяча
Арсен Захарян сыграл в 8-м матче подряд за «Реал Сосьедад».
Арсен Захарян провел восьмой матч подряд в составе «Реал Сосьедад».
Россиянин вышел в стартовом составе на игру 2-го раунда Кубка Испании против «Реус Реддис» (2:0) и был заменен в перерыве. Результативными действиями хавбек не отметился.
Захарян сегодня не нанес ни одного удара и не совершил ни одной попытки дриблинга, 20 раз коснулся мяча и 7 раз потерял владение.
У Арсена ни одного ключевого паса, 2 навеса и 12 точных передач из 16 (75%). Также были две попытки единоборства – обе неудачные.
На счету Захаряна один гол в 10 матчах за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне . Его статистика – здесь.
Кто выиграет ЧМ-2026?25440 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sofascore
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости