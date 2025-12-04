  • Спортс
  • Генич о Кордобе: «Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс – Джон входит в топ легионеров. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько он играет в РПЛ – никто не может подстроиться»
Генич о Кордобе: «Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс – Джон входит в топ легионеров. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько он играет в РПЛ – никто не может подстроиться»

Комментатор Константин Генич поставил Джона Кордобу в один ряд с Халком, Акселем Витцелем и Вагнером Лавом

Ранее колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Кордоба забил 69-й гол в составе «быков» в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ (5:0) и обошел Федора Смолова. 

«Рано или поздно это должно было произойти.

Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, – Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс – и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ.

У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону.

Сколько Кордоба играет в РПЛ – никто не может подстроиться. Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата», – сказал Генич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
