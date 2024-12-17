Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова опубликовала видео, в котором плачет под капельницей .

Певица Анна Седокова опубликовала в социальной сети видео, на котором видно, что она лежит под капельницей в больничной палате и плачет.

По данным Mash, Седокову увезли в частную клинику с нервным срывом.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.