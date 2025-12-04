Головин о Погба в «Монако»: «С ним мы стали гораздо сильнее! Поль очень приятный в общении – поддерживает всех и приносит позитивный вайб»

Головин: с Погба «Монако» стал гораздо сильнее, он приносит позитивный вайб.

Александр Головин поделился впечатлениями от игры с Полем Погба .

Французский полузащитник присоединился к «Монако» в летнее трансферное окно.

«Можно сказать, что Поль с нами недавно, но назвать его обычным игроком нельзя. Он очень приятный в общении и приносит позитивный вайб.

Как только он был готов вернуться, вся команда сразу почувствовала его энергию и стремление помогать. Он много общается, поддерживает всех, объясняет, когда нужно обороняться или прессинговать.

С ним мы стали гораздо сильнее! Ему нужно время, но я уверен, что он вернется на пик формы», – сказал российский хавбек монегасков Головин.

Погба сыграл впервые с сентября 2023 года. Поль дебютировал за «Монако», выйдя на 85-й минуте матча с «Ренном» при 0:4