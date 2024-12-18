Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». У него 25 очков в 31 игре

Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» стал автором победного гола в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:0), отличившись в большинстве.

В активе 24-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 31 игре при полезности «минус 5». Он прервал серию из 3 игр без результативных действий.

Сегодня Свечников (16:30, 2:05 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока и 1 перехват, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.