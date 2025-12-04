Виртц о переписанном голе «Сандерленду»: «Это неважно, «Ливерпуль» хотел победить, только это имеет значение. Хотим быть на вершине таблицы – все изменится, надеюсь»
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц высказался о матче с «Сандерлендом» в 14-м туре АПЛ (1:1) и своем переписанном голе.
На 81-й минуте немец внутри штрафной обыграл двоих соперников и пробил по воротам. Мяч влетел в сетку, и гол сперва гол записали на счет Флориана, однако впоследствии изменили на автогол – при ударе был существенный рикошет от ноги Норди Мукиеле.
Таким образом, в 13 матчах в Премьер-лиге Виртц не забил ни одного гола и не отдал ни одного результативного паса.
О том, что его гол был признан автоголом
«Сегодня это неважно. Мы сыграли вничью. Мы хотели победить, это все, что сегодня имеет значение».
О своем сезоне и игре «Ливерпуля»
«Команда меня очень тепло приняла. Это очень хорошая команда, и я очень рад быть здесь. Мы на верном пути к возвращению и делаем все возможное, чтобы вернуться и выигрывать матчи.
Мы хотели победить сегодня, мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. Нам просто нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, все изменится», – сказал Виртц Sky Sports.
Сейчас мерсисайдцы с 22 очками располагаются на 8-м месте в АПЛ, но могут опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет 4 декабря «Вест Хэму».