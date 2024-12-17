«Не представляете, в каком аду я жила в последние годы». Анна Седокова отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа Яниса Тиммы.

Певица записала сторис в инстаграме.

По словам Седоковой, которая в понедельник отпраздновала 42-й день рождения, ей непросто давались отношения с баскетболистом. Также она выразила надежду, что о трагедии не узнает ее ребенок.

9 декабря Тимма и Седокова официально развелись. Экс-игрок УНИКСа, «Зенита» и «Химок» перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.

За несколько часов до смерти Тимма написал в комментариях Седоковой инстаграме дату своей смерти. Незадолго до гибели Янис записывал голосовые сообщения.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.