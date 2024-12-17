«Барса» попытается подписать Холанда летом. Отступные – 150 млн евро (Жота Жорди)

«Барселона» попытается подписать Эрлинга Холанда летом 2025 года.

По информации журналиста El Chiringuito Жоты Жорди, клуб считает, что Роберту Левандовскому будет тяжело играть в полную силу в следующем сезоне из-за большого количества матчей – кроме того, клуб обеспокоен формой поляка в последних матчах.

Кроме того, в «Барселоне» предполагают, что Холанд готов к уходу из «Манчестер Сити » на фоне дела о 115 финансовых нарушениях. В контракте Эрлинга есть пункт об отступных, который активируется летом 2025 года.

Отмечается, что Холанд изъявил желание играть за «Барселону», у президента клуба Жоана Лапорты также сложились хорошие отношения с агентом форварда Рафаэлой Пиментой .

Контракт Холанда с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году. Отступные за 24-летнего норвежца составляют 150 миллионов евро.