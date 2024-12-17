«Барса» попытается подписать Холанда летом. Отступные – 150 млн евро (Жота Жорди)
«Барселона» попытается подписать Эрлинга Холанда летом 2025 года.
По информации журналиста El Chiringuito Жоты Жорди, клуб считает, что Роберту Левандовскому будет тяжело играть в полную силу в следующем сезоне из-за большого количества матчей – кроме того, клуб обеспокоен формой поляка в последних матчах.
Кроме того, в «Барселоне» предполагают, что Холанд готов к уходу из «Манчестер Сити» на фоне дела о 115 финансовых нарушениях. В контракте Эрлинга есть пункт об отступных, который активируется летом 2025 года.
Отмечается, что Холанд изъявил желание играть за «Барселону», у президента клуба Жоана Лапорты также сложились хорошие отношения с агентом форварда Рафаэлой Пиментой.
Контракт Холанда с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году. Отступные за 24-летнего норвежца составляют 150 миллионов евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid-Barcelona.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем