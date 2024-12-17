Халку предложили сыграть за «Чисто Питер». Экс-игрок «Зенита» ответил: «Я ничего не понял»
Экс-форвард «Зенита» Халк ответил медиаклубу «Чисто Питер».
Команда из Санкт-Петербурга предложила бразильцу сыграть в Winline Медиалиге. «Чисто Питер» написал Халку в соцсети.
«Халк, привет! Мы – медиакоманда «Чисто Питер», представляющая Санкт-Петербург в Медиалиге. Мы хотим пригласить вас сыграть за нашу команду, потому что видим, что вы находитесь в хорошей форме!
Дайте нам знать, когда рассмотрите наше предложение. Мы хотим, чтобы вы сыграли против «Амкала» в шестом сезоне МФЛ», – говорится в сообщении «ЧП», написанном на португальском языке.
«Я ничего не понял», – коротко ответил бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии, играющий за «Атлетико Минейро».
«Чисто Питер» решил связаться с Халком на фоне слухов об интересе к Деле Алли со стороной медиафутбольного «Титана».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Чисто Питер»
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