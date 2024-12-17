Халку предложили сыграть за «Чисто Питер». Экс-игрок «Зенита» ответил: «Я ничего не понял»

Экс-форвард «Зенита» Халк ответил медиаклубу «Чисто Питер».

Команда из Санкт-Петербурга предложила бразильцу сыграть в Winline Медиалиге . «Чисто Питер» написал Халку в соцсети.

«Халк , привет! Мы – медиакоманда «Чисто Питер », представляющая Санкт-Петербург в Медиалиге. Мы хотим пригласить вас сыграть за нашу команду, потому что видим, что вы находитесь в хорошей форме!

Дайте нам знать, когда рассмотрите наше предложение. Мы хотим, чтобы вы сыграли против «Амкала » в шестом сезоне МФЛ», – говорится в сообщении «ЧП», написанном на португальском языке.

«Я ничего не понял», – коротко ответил бывший нападающий «Зенита » и сборной Бразилии, играющий за «Атлетико Минейро».

«Чисто Питер» решил связаться с Халком на фоне слухов об интересе к Деле Алли со стороной медиафутбольного «Титана».

Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?