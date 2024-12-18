Михеев набрал 1+1 с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой матча. Он забил во 2-й игре подряд, отличившись в меньшинстве

Илья Михеев набрал 1+1 с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Чикаго » забросил шайбу в меньшинстве и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (3:2).

30-летний россиянин забил во 2-м матче подряд. На его счету теперь 9 (4+5) очков в 30 играх в текущем сезоне.

Сегодня Михеев (13:55, 1:41 – в меньшинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.