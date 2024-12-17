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Сергей Карякин: «Только победа может оправдать получение нейтрального статуса»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к нейтральному статусу.

– Ваше мнение по нейтральному статусу изменилось?

– Моя позиция всем известна. Я несколько раз говорил, что в идеале надо выступать под флагом России. Если уж приняли решение получать нейтральный статус, то возвращайтесь с победой. Только победа может оправдать получение нейтрального статуса. Конечно, это плохо. Надеюсь, в дальнейшем эта ситуация изменится к лучшему.

– Тем не менее все двигается в лучшую сторону?

– Да, хочется верить в это, – сказал претендент на звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

На данный момент российские шахматисты допускаются до международных турниров только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики. Из-за этого Карякин отказался играть на Кубке мира в 2023-м.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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