Компани об 11-метровом «Униона» за фол Кейна: «Пенальти не было. Плечо Харри и плечо соперника находились в одной позиции. Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями»
Венсан Компани оценил победу над «Унионом».
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Унионом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.
«Думаю, что в первом тайме мы сделали много хорошего. Во втором тайме было много борьбы, мы хорошо защищались против их стандартов, но в моменте с пенальти нам не повезло.
На мой взгляд, в эпизоде с Харри Кейном пенальти не было (в верховой борьбе Кейн плечом задел по голове защитника Диогу Лейте – Спортс’‘). Его плечо и плечо соперника находились в одной позиции. Когда ты идешь к мячу по инерции, пенальти быть не должно.
Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями. Надеюсь, мы вернемся в Берлин уже для участия в финале турнира. Такие матчи – часть пути», – сказал Венсан Компани.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
