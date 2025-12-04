  • Спортс
  • Компани об 11-метровом «Униона» за фол Кейна: «Пенальти не было. Плечо Харри и плечо соперника находились в одной позиции. Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями»


Компани об 11-метровом «Униона» за фол Кейна: «Пенальти не было. Плечо Харри и плечо соперника находились в одной позиции. Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями»

Венсан Компани оценил победу над «Унионом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Унионом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

«Думаю, что в первом тайме мы сделали много хорошего. Во втором тайме было много борьбы, мы хорошо защищались против их стандартов, но в моменте с пенальти нам не повезло.

На мой взгляд, в эпизоде с Харри Кейном пенальти не было (в верховой борьбе Кейн плечом задел по голове защитника Диогу Лейте – Спортс’‘). Его плечо и плечо соперника находились в одной позиции. Когда ты идешь к мячу по инерции, пенальти быть не должно.

Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями. Надеюсь, мы вернемся в Берлин уже для участия в финале турнира. Такие матчи – часть пути», – сказал Венсан Компани.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
logoВенсан Компани
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoКубок Германии
logoУнион Берлин
logoДиогу Лейте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
