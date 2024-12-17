На ЧМ-2034 не будет алкоголя на стадионах. ФИФА не станет давить на власти Саудовской Аравии (The Guardian)

На ЧМ-2034 в Саудовской Аравии запретят употреблять алкоголь на стадионах.

По информации The Guardian, во время чемпионата мира 2034 года пиво на стадионах продаваться не будет. Позиция по продаже алкоголя в фан-зонах и отелях на данный момент остается неясной, однако ФИФА не планирует оказывать давление на власти Саудовской Аравии с целью смягчения законов, касающихся алкоголя.

Отмечается, что в ФИФА учли опыт чемпионата мира в Катаре, когда власти страны отменили достигнутую ранее договоренность о разрешении продажи алкогольных напитков на стадионах в период турнира – в результате организация была вынуждена выплатить 40 млн фунтов компенсации своему спонсору AB InBev, владеющему пивным брендом Budweiser.

Сейчас в Саудовской Аравии полностью запрещена продажа спиртного – его могут приобрести лишь дипломаты-немусульмане в единственном магазине в Эр-Рияде. Данная мера была направлена на пресечение контрабанды алкоголя дипломатами – дальнейшие шаги по реализации спиртного в стране не планируются.