На ЧМ-2034 не будет алкоголя на стадионах. ФИФА не станет давить на власти Саудовской Аравии (The Guardian)
По информации The Guardian, во время чемпионата мира 2034 года пиво на стадионах продаваться не будет. Позиция по продаже алкоголя в фан-зонах и отелях на данный момент остается неясной, однако ФИФА не планирует оказывать давление на власти Саудовской Аравии с целью смягчения законов, касающихся алкоголя.
Отмечается, что в ФИФА учли опыт чемпионата мира в Катаре, когда власти страны отменили достигнутую ранее договоренность о разрешении продажи алкогольных напитков на стадионах в период турнира – в результате организация была вынуждена выплатить 40 млн фунтов компенсации своему спонсору AB InBev, владеющему пивным брендом Budweiser.
Сейчас в Саудовской Аравии полностью запрещена продажа спиртного – его могут приобрести лишь дипломаты-немусульмане в единственном магазине в Эр-Рияде. Данная мера была направлена на пресечение контрабанды алкоголя дипломатами – дальнейшие шаги по реализации спиртного в стране не планируются.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий