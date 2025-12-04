Неймар сделал хет-трик впервые с 2022 года. Форвард «Сантоса» забил 5 голов в 3 матчах в лиге Бразилии

Неймар сделал хет-трик в матча с «Жувентуде».

33-летний атакующий полузащитник «Сантоса » Неймар забил три мяча в матче 37-го тура чемпионата Бразилии против «Жувентуде » (3:0).

Все три мяча бразилец забил во втором тайме игры – на 56-й, 65-й и 73-й минутах. В третий раз он отличился с пенальти.

Неймар продлил голевую серию до трех матчей – на этом отрезке в его активе пять мячей.

В прошлый раз футболист делал хет-трик 9 апреля 2022 года, когда трижды отличился за «ПСЖ » в матче с «Клермоном».

В этом сезоне Неймра забил 8 голов в 19 матчах чемпионата Бразилии.