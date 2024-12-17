Конор заявил, что подерется с Логаном Полом в Индии: «У нас есть предварительная договоренность»

Конор Макгрегор заявил, что подерется с Логаном Полом по правилам бокса.

«Слухи о бое с Топурией не соответствуют действительности. Я заключил предварительную договоренность с семьей Амбани о поединке с Логаном Поле на фестивале бокса в Индии.

После этого я буду добиваться возвращения в октагон», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор , который в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

Мукеш Амбани − бизнесмен, считающийся самым богатым человеком Индии: Forbes оценил его состояние в $83,4 млрд.

Конор − о реванше между Усиком и Фьюри: «Не могу дождаться этого боя!»