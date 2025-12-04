  • Спортс
  У Виртца 0+0 в 13 матчах в АПЛ после трансфера за 116 млн фунтов. Гол хавбека «Ливерпуля» «Сандерленду» переписали на автогол
У Виртца 0+0 в 13 матчах в АПЛ после трансфера за 116 млн фунтов. Гол хавбека «Ливерпуля» «Сандерленду» переписали на автогол

Виртц впервые забил за «Ливерпуль» – но гол у него забрали.

Серия Флориана Виртца без результативных действий в АПЛ продлена.

Полузащитник принял участие в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом» в 14-м туре АПЛ (1:1).

На 81-й минуте немец внутри штрафной обыграл двоих соперников и пробил по воротам. Мяч влетел в сетку, и гол сперва гол записали на счет Флориана, однако впоследствии изменили на автогол – при ударе был существенный рикошет от ноги Норди Мукиеле.

Таким образом, в 13 матчах в Премьер-лиге Виртц не забил ни одного гола и не отдал ни одного результативного паса.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста сборной Германии, купленного за 116 млн фунтов, можно ознакомиться здесь.

