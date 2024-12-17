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  • Суперлига перезапущена под названием Объединенная лига – в турнире будет 4 дивизиона, 96 клубов-участников и ежегодный отбор на основе национальных лиг. В УЕФА направлена просьба об одобрении
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Суперлига перезапущена под названием Объединенная лига – в турнире будет 4 дивизиона, 96 клубов-участников и ежегодный отбор на основе национальных лиг. В УЕФА направлена просьба об одобрении

Суперлига Европы перезапустилась под новым названием.

По информации As, проект перезапущен под названием Объединенная лига (The Unify League).

Обновленный формат турнира предполагает ежегодную квалификацию участников на основании результатов национальных чемпионатов. Турнир подразумевает 4 дивизиона – в первых двух из них, куда попадают лучшие команды национальных первенств, сыграют по 16 команд, разделенных на две группы. 3-й и 4-й дивизионы предполагают по 32 команды-участницы.

Кроме того, у Объединенной лиги будет собственная потоковая платформа Unify, на которой, помимо прямых трансляций матчей, будут доступны лучшие моменты и сводки, анализ матчей и эксклюзивный контент каждого клуба и звездных игроков. Бесплатная версия платформы позволит смотреть все матчи бесплатно в прямом эфире, платные подписки предполагают уменьшение количества рекламы и расширенные функции просмотра, в частности, возможность смотреть матчи с разных камер, статистику в реальном времени и ряд других интерактивных опций.

Сообщается, что компания A22, занимающаяся продвижением проекта, направила официальное письмо на 20 листах в УЕФА с запросом на официальное одобрение старта турнира. Копии документа также получили ФИФА и Еврокомиссия. Отмечается, что изменение формата Суперлиги свидетельствует о намерении организаторов турнира соответствовать европейской спортивной модели.

Изображение: x.com/RobHarris

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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