Энцо Мареска: «Лидс» был лучше «Челси» во всем и заслуженно победил. Нам нечего взять из этого матча на будущее. После хороших игр с «Барселоной» и «Арсеналом» ждешь большего»

Энцо Мареска: «Лидс» во всем был лучше «Челси».

Энцо Мареска признал превосходство «Лидса » над «Челси» (3:1) в 14-м туре АПЛ .

«Они были лучше нас во всем и заслуженно победили. Из этого матча нам нечего взять на будущее. Можно только постараться понять, что мы сделали, а потом начать все заново.

Мы очень хорошо сыграли с «Арсеналом » и «Барселоной», но это не значит, что мы всегда будем играть одинаково, потому что нужно подстраиваться под ситуацию, проводить ротацию. Уровень игры не всегда будет одинаков. Конечно, после таких матчей, как два предыдущих, ожидаешь более сильного выступления, но это не всегда будет возможно.

Сегодня ни один футболист не сыграл на своем лучшем уровне. Надеюсь, это был просто плохой день. Мы проиграли все единоборства», – сказал главный тренер «Челси ».