Проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки, вероятно. Футболист временно отстранен от футбола (Daily Mail)
Полузащитник «Челси» сдал положительный допинг-тест. Лондонский клуб подтвердил информацию в официальном заявлении.
Украинский футболист пропустил последние пять матчей лондонского клуба. Как пишет Daily Mail, Михаил Мудрик не мог быть доступен для участия в этих матчах из-за предполагаемого положительного допинг-теста после уведомления от Футбольной ассоциации Англии.
Сообщается, что «Челси» начал расследование. По данным издания, проблемы с пробой, как предполагается, вызваны веществом из пищевой добавки.
Добавляется, что в августе Мудрик также сдавал пробы, которые оказались чистыми. Также отмечается, что попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Великобритании, поскольку оно недоступно на территории Соединенного королевства.
Футболист сотрудничает с клубом для выяснения причин положительной пробы. В этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.
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