Проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки, вероятно. Футболист временно отстранен от футбола (Daily Mail)

Михаил Мудрик временно отстранен от футбола.

Полузащитник «Челси» сдал положительный допинг-тест. Лондонский клуб подтвердил информацию в официальном заявлении.

Украинский футболист пропустил последние пять матчей лондонского клуба. Как пишет Daily Mail, Михаил Мудрик не мог быть доступен для участия в этих матчах из-за предполагаемого положительного допинг-теста после уведомления от Футбольной ассоциации Англии.

Сообщается, что «Челси » начал расследование. По данным издания, проблемы с пробой, как предполагается, вызваны веществом из пищевой добавки.

Добавляется, что в августе Мудрик также сдавал пробы, которые оказались чистыми. Также отмечается, что попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Великобритании, поскольку оно недоступно на территории Соединенного королевства.

Футболист сотрудничает с клубом для выяснения причин положительной пробы. В этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.