«Ливерпуль» выиграл в 2 из 9 последних туров АПЛ и может опуститься на 9-е место

У «Ливерпуля» две победы в последних девяти матчах АПЛ.

Команда Арне Слота сегодня сыграла вничью с «Сандерлендом » на своем поле – 1:1.

Начиная с 27 сентября действующие чемпионы потерпели шесть поражений, один раз сыграли вничью и дважды победили. Сейчас с 22 очками они располагаются на 8-м месте, но могут опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет 4 декабря «Вест Хэму».