Мудрик о положительном допинг-тесте: «Настоящий шок – я никогда не нарушал правила сознательно. Не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса»
Ранее стало известно, что украинский полузащитник «Челси» сдал положительный допинг-тест, клуб подтвердил эту информацию.
«Могу подтвердить, что меня уведомили о том, что в пробе, которую я предоставил FA, содержится запрещенное вещество.
Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как такое могло произойти.
Я знаю, что не сделал ничего плохого, и по-прежнему надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», – сказал Мудрик.
Проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки, вероятно. Футболист временно отстранен от футбола (Daily Mail)
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