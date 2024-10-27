«Барса» снесла «Реал», «Спартак» требует наказать Ротенберга, перформанс Черданцева в ответ Карпину, Топурия нокаутировал Холлоуэя, Трусова не будет соревноваться и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0! Левандовски сделал дубль , Ямаль стал самым молодым автором гола в класико, Рафинья тоже забил . Мбаппе забивал только из офсайда . У него их набралось восемь, у всего «Реала» – 12.

«Барселона» прервала серию «Реала» без поражений в Ла Лиге, мадридцы остановились в одном матче от рекорда каталонцев – 42 против 43. «Блауграна» оторвалась от «Мадрида» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги.

2. «Спартак» пожаловался на Романа Ротенберга в КХЛ после того, как тренер СКА раскритиковал поведение болельщиков красно-белых (из-за кричалки «СКА – позор российского хоккея»): «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

Тем временем депутаты Свищев и Журова негативно оценили кричалку. В то же время вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил , что лига не нашла мат в кричалках «Спартака»: «Все болельщики вели себя корректно».

3. «Ростов» дома проиграл «Ахмату» в 13-м туре Мир РПЛ – 2:3. «Ахмат» победил в лиге впервые в сезоне, команда Карпина же не побеждает 7 матчей подряд. ЦСКА не смог победить «Факел», играя в большинстве с 66-й минуты – 0:0. «Динамо» Махачкала упустило победу над «Акроном» – 1:1.

4. НХЛ . «Филадельфия» и «Миннесота» сыграли 7:5. Мичков забил гол и сделал ассист, Матвей лидирует в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ среди новичков. Капризов сделал 2 передачи и стал 2-й звездой матча. «Тампа» засушила «Вашингтон» (3:0) и Овечкина, Василевский в 35-й раз за карьеру в лиге сыграл на ноль , Кучеров сделал передачу и довел до 8 серию игр с очками со старта сезона. Все результаты дня – здесь .

5. В АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» благодаря голу Холанда на 5-й минуте – 1:0. Все результаты дня – здесь .

6. Гран-при России. «Звезды Магнитки». Фролова выиграла короткую программу у женщин, Гущина – 2-я, Синицына – 3-я, Агаева – 4-я. У мужчин короткую программу выиграл Савосин, Угожаев – 2-й, Кондратюк – 3-й, Рухин – 4-й, Семененко – 5-й. У пар лучшими в короткой программе стали Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и. Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и. Ежлов сделал сальто – впервые в истории танцев на льду.

Гран-при Канады. Сакамото выиграла турнир одиночниц , Мацуике – 2-я, Йошида – 3-я. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Гейниш и Чигирев – 2-е, Голубева и Мур – 3-и. Малинин выиграл короткую программу у мужчин, Сато – 2-й, Ямамото – 3-й, Чха Чжун Хван – 4-й, Браун – 7-й.

7. НБА. 37 очков Пауэлла позволили «Клипперс» одолеть «Денвер» и другие результаты .

8. Георгий Черданцев называл игроков только по номерам в матче ЦСКА – «Факел» до 4-й минуты. Карпин приводил стиль «наррадор» в пример, говоря о российских комментаторах. До игры комментатор ответил на слова тренера: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно».

9. Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308. Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича. Шара Буллет оформил первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом. Результаты всех боев турнира – здесь .

10. «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» (3:2) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

11. Александра Трусова не будет соревноваться в текущем сезоне, сообщает «Р-Спорт».

12. Карен Хачанов вышел в финал на втором турнире подряд. Теннисист в Вене обыграл Алекса де Минаура.

13. «Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах. Штраф – до 1000 евро за поездку.

14. Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й.

15. «Манчестер Юнайтед» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет.

16. «Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Ландо Норриса на Гран-при США за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

17. В Бундеслиге «Лейпциг» победил «Фрайбург» (3:1), «Байер» упустил победу над «Вердером», пропустив на 90-й (2:2), «Боруссия» уступила «Аугсбургу» (1:2).

18. В Серии А «Наполи» победил «Лечче» (1:0) благодаря голу Ди Лоренцо и лидирует в таблице, «Аталанта» забила 6 голов «Вероне».

Цитаты дня .

Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерской карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»

Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня »

Владислав Радимов: «Раньше с судьями разговаривали «Слышь, мудак...» – «Сам мудак» . Егоров не дал пенальти, я высказал ему, он достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ###»

Ротенберг не уверен, что КХЛ услышит его заявление про кричалки фанатов «Спартака»: «Когда матом орут весь матч – это неправильно. Нам нужны спонсоры, адекватные болельщики »

Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом . Промолчу, чтобы не отстранили, как Андреева»