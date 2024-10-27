  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» снесла «Реал», «Спартак» требует наказать Ротенберга, перформанс Черданцева в ответ Карпину, Топурия нокаутировал Холлоуэя, Трусова не будет соревноваться и другие новости
3

«Барса» снесла «Реал», «Спартак» требует наказать Ротенберга, перформанс Черданцева в ответ Карпину, Топурия нокаутировал Холлоуэя, Трусова не будет соревноваться и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0! Левандовски сделал дубль, Ямаль стал самым молодым автором гола в класико, Рафинья тоже забил. Мбаппе забивал только из офсайда. У него их набралось восемь, у всего «Реала» – 12.

«Барселона» прервала серию «Реала» без поражений в Ла Лиге, мадридцы остановились в одном матче от рекорда каталонцев – 42 против 43. «Блауграна» оторвалась от «Мадрида» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги.

2. «Спартак» пожаловался на Романа Ротенберга в КХЛ после того, как тренер СКА раскритиковал поведение болельщиков красно-белых (из-за кричалки «СКА – позор российского хоккея»): «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

Тем временем депутаты Свищев и Журова негативно оценили кричалку. В то же время вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что лига не нашла мат в кричалках «Спартака»: «Все болельщики вели себя корректно».

3. «Ростов» дома проиграл «Ахмату» в 13-м туре Мир РПЛ – 2:3. «Ахмат» победил в лиге впервые в сезоне, команда Карпина же не побеждает 7 матчей подряд. ЦСКА не смог победить «Факел», играя в большинстве с 66-й минуты – 0:0. «Динамо» Махачкала упустило победу над «Акроном» – 1:1.

4. НХЛ. «Филадельфия» и «Миннесота» сыграли 7:5. Мичков забил гол и сделал ассист, Матвей лидирует в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ среди новичков. Капризов сделал 2 передачи и стал 2-й звездой матча. «Тампа» засушила «Вашингтон» (3:0) и Овечкина, Василевский в 35-й раз за карьеру в лиге сыграл на ноль, Кучеров сделал передачу и довел до 8 серию игр с очками со старта сезона. Все результаты дня – здесь

5. В АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» благодаря голу Холанда на 5-й минуте – 1:0. Все результаты дня – здесь.

6. Гран-при России. «Звезды Магнитки». Фролова выиграла короткую программу у женщин, Гущина – 2-я, Синицына – 3-я, Агаева – 4-я. У мужчин короткую программу выиграл Савосин, Угожаев – 2-й, Кондратюк – 3-й, Рухин – 4-й, Семененко – 5-й. У пар лучшими в короткой программе стали Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и. Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и. Ежлов сделал сальто – впервые в истории танцев на льду.

Гран-при Канады. Сакамото выиграла турнир одиночниц, Мацуике – 2-я, Йошида – 3-я. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Гейниш и Чигирев – 2-е, Голубева и Мур – 3-и. Малинин выиграл короткую программу у мужчин, Сато – 2-й, Ямамото – 3-й, Чха Чжун Хван – 4-й, Браун – 7-й. 

7. НБА. 37 очков Пауэлла позволили «Клипперс» одолеть «Денвер» и другие результаты

8. Георгий Черданцев называл игроков только по номерам в матче ЦСКА – «Факел» до 4-й минуты. Карпин приводил стиль «наррадор» в пример, говоря о российских комментаторах. До игры комментатор ответил на слова тренера: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно».

9. Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308. Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича. Шара Буллет оформил первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом. Результаты всех боев турнира – здесь.

10. «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» (3:2) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

11. Александра Трусова не будет соревноваться в текущем сезоне, сообщает «Р-Спорт».

12. Карен Хачанов вышел в финал на втором турнире подряд. Теннисист в Вене обыграл Алекса де Минаура.

13. «Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах. Штраф – до 1000 евро за поездку.

14. Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й.

15. «Манчестер Юнайтед» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет.

16. «Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Ландо Норриса на Гран-при США за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

17. В Бундеслиге «Лейпциг» победил «Фрайбург» (3:1), «Байер» упустил победу над «Вердером», пропустив на 90-й (2:2), «Боруссия» уступила «Аугсбургу» (1:2).

18. В Серии А «Наполи» победил «Лечче» (1:0) благодаря голу Ди Лоренцо и лидирует в таблице, «Аталанта» забила 6 голов «Вероне».

Цитаты дня.

Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерской карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»

Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»

Владислав Радимов: «Раньше с судьями разговаривали «Слышь, мудак...» – «Сам мудак». Егоров не дал пенальти, я высказал ему, он достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ###»

Ротенберг не уверен, что КХЛ услышит его заявление про кричалки фанатов «Спартака»: «Когда матом орут весь матч – это неправильно. Нам нужны спонсоры, адекватные болельщики»

Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы не отстранили, как Андреева»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал». В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх
28сегодня, 03:27
Черданцев – Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть» 
38сегодня, 02:18
Левандовски вдвое превосходит ближайшего преследователя в гонке бомбардиров Ла Лиги. У поляка 14 голов, у Айосе – 7, у Мбаппе и Рафиньи – по 6
12сегодня, 01:59
Анчелотти о Мбаппе против «Барсы»: «У него было 3-4 момента, когда нужно было сыграть чуть точнее» 
15сегодня, 01:46
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь» в предпоследнем туре: станут чемпионами при победе и потере очков «Шанхай Порта». Спортс’’ покажет матч
3сегодня, 00:20
Флик о 4:0 с «Реалом»: «Барселона» показала мастерство у ворот соперника и хорошо оборонялась, план сработал. Я доволен тем, чего мы добились. Мы верим в нашу идею»
82вчера, 22:05
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
137вчера, 22:04
🤯 «Барса» разгромила «Реал» в класико на «Бернабеу» – 4:0! Левандовски сделал дубль, Ямаль и Рафинья тоже забили
2249вчера, 22:01
Анчелотти о 0:4 от «Барсы»: «Это был равный матч. В течение 60 минут «Реал» играл хорошо, нужно забыть последние полчаса»
116вчера, 21:54
Винисиус и Беллингем получили 1 звезду из 3 от Marca, Мбаппе – ни одной. У Левандовского, Рафиньи и еще 4 игроков «Барселоны» высший балл
110вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:15
13 минут назад
«Оренбург» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
23 минуты назад
Мостовой о голе Промеса в дебютном матче за «Юнайтед»: «Молодец. Может играть в каком-то Дубае даже без подготовки» 
233 минуты назад
Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России» 
сегодня, 03:42
Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»
сегодня, 03:10
Флик о результативности Левандовского: «Мы создали атмосферу, в которой все игроки способны показать максимум. Микроклимат в «Барсе» очень хороший» 
8сегодня, 02:52
У «Барсы» 16 побед в 29 матчах на «Бернабеу» с 2004 года. До этого было 13 в 74 играх
8сегодня, 02:35
У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11
9сегодня, 01:31
Левандовски, Рафинья и Ямаль – в топ-3 по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги. Винисиус отстает на 2 очка от 3-го места
4сегодня, 01:15
Леонид Слуцкий: «Главная трудность в борьбе за чемпионство – давление. Но это нормально»
3вчера, 23:55