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Гран-при Канады. Малинин выиграл короткую программу, Сато – 2-й, Ямамото – 3-й, Чха Чжун Хван – 4-й, Браун – 7-й

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 106,22

2. Шун Сато (Япония) – 96,52

3. Сота Ямамото (Япония) – 92,16

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,38

5. Стивен Гоголев (Канада) – 82,70

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 79,11

7. Джейсон Браун (США) – 79,03

8. Люк Экономидес (Франция) – 77,87

9. Алекса Ракич (Канада) – 76,74

10. Габриэле Франджипани (Италия) – 76,18

11. Марк Городницкий (Израиль) – 71,79

12. Роман Садовский (Канада) – 63,37

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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