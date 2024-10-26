Гран-при Канады. Малинин выиграл короткую программу, Сато – 2-й, Ямамото – 3-й, Чха Чжун Хван – 4-й, Браун – 7-й
Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 106,22
2. Шун Сато (Япония) – 96,52
3. Сота Ямамото (Япония) – 92,16
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,38
5. Стивен Гоголев (Канада) – 82,70
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 79,11
7. Джейсон Браун (США) – 79,03
8. Люк Экономидес (Франция) – 77,87
9. Алекса Ракич (Канада) – 76,74
10. Габриэле Франджипани (Италия) – 76,18
11. Марк Городницкий (Израиль) – 71,79
12. Роман Садовский (Канада) – 63,37
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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