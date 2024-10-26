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  • «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности тренер СКА оскорбительно отозвался о болельщиках. Эти истеричные заявления порочат КХЛ»
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«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности тренер СКА оскорбительно отозвался о болельщиках. Эти истеричные заявления порочат КХЛ»

«Спартак» пожаловался на Романа Ротенберга в КХЛ.

После вчерашнего матча регулярного чемпионата, завершившегося победой СКА со счетом 5:2, главный тренер армейцев в негативном ключе прокомментировал поведение болельщиков красно-белых.

«Спартак» направил письмо в КХЛ с просьбой дать оценку экспансивным высказываниям главного тренера СКА (Санкт-Петербург) Ротенберга Романа Борисовича, озвученным после окончания матча «Спартак» – СКА 25 октября 2024 года в ДС «Мегаспорт».

В прямом эфире федерального канала «Матч ТВ», а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», Ротенберг Р. Б. позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей КХЛ. 

В свойственной ему манере вседозволенности главный тренер СКА под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику.

Все это вызывает недоумение, так как именно представители СКА на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире «Матч ТВ».

«Спартак» считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р. Б. провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд.

Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена Совета директоров, заместителя председателя правления КХЛ. 

Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его.

«Спартак» ожидает от КХЛ оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р. Б.», – сказано в сообщении «Спартака».

Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Спартака»
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