Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Ноттингем Форест»

В АПЛ пройдут матчи 9-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » примет «Саутгемптон ».

В воскресенье «Челси » сыграет дома с «Ньюкаслом », «Манчестер Юнайтед » встретится в гостях с «Вест Хэмом», «Арсенал» будет противостоять «Ливерпулю».

Чемпионат Англии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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