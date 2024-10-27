Гран-при Канады. Сакамото победила, Мацуике – 2-я, Йошида – 3-я, Лью – 6-я
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото (Япония) – 201,21
2. Рино Мацуике (Япония) – 192,16
3. Хана Йошида (Япония) – 191,37
4. Кимми Репонд (Швейцария) – 191,07
5. Маделин Скизас (Канада) – 190,04
6. Алиса Лью (США) – 187,69
7. Элис Лин-Грейси (США) – 182,37
8. Кайя Руйтер (Канада) – 162,32
9. Екатерина Куракова (Польша) – 162,07
10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 160,46
11. Ви Со Ен (Южная Корея) – 140,85
12. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 136,14
Произвольная программа
Первая разминка
1. Екатерина Куракова (Польша)
2. Ви Со Ен (Южная Корея)
3. Рино Мацуике (Япония)
4. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
5. Ким Йе Лим (Южная Корея)
6. Кайя Руйтер (Канада)
Вторая разминка
7. Элис Лин-Грейси (США)
8. Маделин Скизас (Канада)
9. Хана Йошида (Япония)
10. Кимми Репонд (Швейцария)
11. Алиса Лью (США)
12. Каори Сакамото (Япония)
Положение после короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 74,97
2. Алиса Лью (США) – 67,68
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 66,94
4. Хана Йошида (Япония) – 65,32
5. Маделин Скизас (Канада) – 65,28
6. Элис Лин-Грейси (США) – 58,64
7. Кайя Руйтер (Канада) – 57,66
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 56,12
9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 54,15
10. Рино Мацуике (Япония) – 52,31
11. Ви Со Ен (Южная Корея) – 47,86
12. Екатерина Куракова (Польша) – 47,31
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий