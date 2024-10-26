Депутат Свищев о кричалке про СКА: «Не могу объяснить, почему к спортсменам Петербурга такое отношение. Отвартительно. Если оставим это без внимания, начнется хулиганство»

Дмитрий Свищев назвал отвратительным поведение болельщиков «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Не могу объяснить, почему именно к спортсменам из Санкт-Петербурга такое отношение. Считаю, что отвратительное поведение было.

Болельщики «Спартака» должны вести себя более корректно. Выкрики иначе как провокацией назвать невозможно.

В КХЛ должны самым жестким образом подойти к выяснению причин и наказать виновных.

Если мы оставим это без внимания, то следующий этап будет более жестким, начнется хулиганство и так далее», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»