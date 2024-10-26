Депутат Свищев о кричалке про СКА: «Не могу объяснить, почему к спортсменам Петербурга такое отношение. Отвартительно. Если оставим это без внимания, начнется хулиганство»
Дмитрий Свищев назвал отвратительным поведение болельщиков «Спартака».
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
«Не могу объяснить, почему именно к спортсменам из Санкт-Петербурга такое отношение. Считаю, что отвратительное поведение было.
Болельщики «Спартака» должны вести себя более корректно. Выкрики иначе как провокацией назвать невозможно.
В КХЛ должны самым жестким образом подойти к выяснению причин и наказать виновных.
Если мы оставим это без внимания, то следующий этап будет более жестким, начнется хулиганство и так далее», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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