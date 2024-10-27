⚡ Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Гейниш и Чигирев – 2-е, Голубева и Мур – 3-и
Победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Пары
Итоговое положение
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,33
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 189,65
3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 186,14
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,30
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 178,31
6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 173,84
7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 171,02
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 163,60
Произвольная программа
1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 126,12
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 124,10
3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 121,33
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 119,48
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 117,27
6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 112,97
7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 112,24
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 111,44
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