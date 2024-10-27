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⚡ Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Гейниш и Чигирев – 2-е, Голубева и Мур – 3-и

Экс-российская пара Гейниш и Чигирев заняла второе место на Гран-при Канады.

Победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Пары

Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,33

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 189,65

3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 186,14

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,30

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 178,31

6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 173,84

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 171,02

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 163,60

Произвольная программа

1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 126,12

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 124,10

3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 121,33

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 119,48

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 117,27

6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 112,97

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 112,24

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 111,44

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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