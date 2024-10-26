Владислав Радимов рассказал, как ругался с судьями по ходу карьеры.

Бывший полузащитник «Зенита », ЦСКА и других клубов провел более 200 матчей в рамках чемпионата России.

– Хоть один судья вас на поле обматерил?

– Игорь Егоров . На последней минуте не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Локомотива». Я высказал Егорову все, что о нем думаю. Желтая у меня уже была. Он достал вторую и произнес: «Пошел на ###!»

Да раньше с судьями так и разговаривали. «Слышь, мудак...» – «Сам мудак!»

– Забавно.

– Бывало еще веселее. «Зенит» – «Терек». Команда у нас молодая, все бегунки – Быстров, Кержаков, Аршавин. А я им из центрального круга длинные передачи раздаю. Лето, жара, ведем 3:0.

Вдруг ко мне в середине второго тайма подходит судья: «Влад, можешь длинными не играть?» – «А что такое?» – «Да ты как дашь диагональ метров на 50 – и мне бежать туда. Задолбался!» Ладно, отвечаю, подержим мячик, – сказал Владислав Радимов .

Радимов о разводе с Булановой: «Людям платят за хождение с канала на канал по 200-300 тысяч. Мне предлагали за 500 тысяч наговорить всякое про нее. По их сценарию – миллион»