У Рафиньи 10+7 по «гол+пас» в 14 матчах сезона. Вингер «Барсы» оформил 1+1 в класико
Рафинья сделал два результативных действия в класико.
Вингер «Барселоны» забил гол и отдал голевую передачу на Ламина Ямаля в гостевом матче 11-тура Ла Лиги против «Реала» (4:0).
В 14 матчах текущего сезона в составе каталонского клуба Рафинья забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
На его счету 6+6 очков по «гол+пас» в 11 матчах чемпионата Испании и 4+1 в 3 играх Лиги чемпионов.
Статистику Рафиньи можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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