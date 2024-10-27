У Рафиньи 10+7 по «гол+пас» в 14 матчах сезона. Вингер «Барсы» оформил 1+1 в класико

Рафинья сделал два результативных действия в класико.

Вингер «Барселоны» забил гол и отдал голевую передачу на Ламина Ямаля в гостевом матче 11-тура Ла Лиги против «Реала » (4:0).

В 14 матчах текущего сезона в составе каталонского клуба Рафинья забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

На его счету 6+6 очков по «гол+пас» в 11 матчах чемпионата Испании и 4+1 в 3 играх Лиги чемпионов.

Статистику Рафиньи можно увидеть здесь .