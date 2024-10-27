Кучеров довел до 8 серию игр с очками со старта сезона – передача в матче с «Вашингтоном». У него 8+6 на отрезке

Никита Кучеров довел до 8 серию игр с очками со старта сезона.

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей на Брэйдена Пойнта в игре с «Вашингтоном » (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 31-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Рекорд «Тампы » по продолжительности результативной серии со старта сезона делят 3 игрока – Мартен Сен-Луи (2009/10, 11 игр), Стивен Стэмкос (2017/18, 11) и Кучеров (2017/18, 11).

Сегодня Никита (18:51, 2:44 – в большинстве, «+1») остался без бросков в створ – 1 прошел мимо.