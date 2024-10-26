Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 83,35
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 81,39
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 78,39
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 74,14
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 71,69
6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 69,80
7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 69,62
8. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,55
9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,34
10. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 60,52
11. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 56,93
12. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 38,33
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
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