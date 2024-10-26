  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и
577

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 83,35

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 81,39

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 78,39

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 74,14

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 71,69

6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 69,80

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 69,62

8. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,55

9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,34

10. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 60,52

11. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 56,93

12. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 38,33

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Софья Шевченко
Александр Вахнов
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
Алиса Абдуллина
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Артем Крылов
Александра Прокопец
Андрей Ежлов
Ксения Краусова
Даниил Корочкин
Дарья Лунина
Андрей Акулов
Дарья Савкина
Звезды Магнитки
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер, Лажуа и Лага выступят с ритм-танцами
36 минут назадLive
Фигурист Ежлов сделал сальто в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске – впервые в истории танцев на льду
957 минут назадФото
Дмитрий Евгеньев: «Иногда ранее нас выбивали травмы, нагрузка. Сейчас же мы плавно влились в сезон, это дает плоды»
1сегодня, 15:10
Кондратюк о своей команде в «Лиге чемпионов»: «Ощущаю себя нерпой примерно на 100%. У меня даже была заготовочка, но я ее сделаю, когда чисто откатаю»
4сегодня, 14:49
Савосин о «Лиге чемпионов»: «Даже не ожидали, что этот проект будет реализован. Его немножко поменяли, в подробности вдаваться не буду»
сегодня, 14:28
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу, Осокина и Грицаенко – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
175сегодня, 14:00
Роман Савосин: «Болельщики просили вернуть старую произвольную программу. С большим удовольствием покатаю ее»
9сегодня, 13:53
Максим Траньков пообщался с фигуристами перед короткой программой на Гран-при России. Видео опубликовал Первый канал
сегодня, 13:40Видео
Николай Угожаев: «Доволен дебютом во взрослой серии Гран‑при, но два прыжка прыгнул не очень хорошо. Сильно волновался»
4сегодня, 13:36
Марк Кондратюк: «Не считаю прокат классным, обидно за сорванное вращение. Покорю себя в раздевалке минут пять‑десять, потом с новыми силами дальше»
4сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
сегодня, 15:00
Мемориал Непелы. Юн Асон, Гутманн, Сенюк, Исаев выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 07:55
Мемориал Непелы. Грассль, Хагара, Мемола, Чирчелли и Рештенко выступят с произвольными программами
7сегодня, 07:40
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1сегодня, 04:20
Гран-при Канады. Сакамото, Лью, Репонд, Йошида, Скизас, Лин-Грейси выступят с произвольными программами
2сегодня, 02:31
Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Хокке и Кункель, Голубева и Мур, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами
1сегодня, 02:07
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1822 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2521 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28