Василевский отразил все 32 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Шатаут – 1-й в сезоне и 35-й за карьеру

Андрей Василевский отразил все 32 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » сыграл на ноль против «Кэпиталс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Шатаут стал для 30-летнего россиянина 1-м в сезоне и 35-м за карьеру в рамках регулярок.

По их числу среди российских вратарей в истории лиги Василевский занимает 5-е место (35 в 484 играх). Выше идут Евгений Набоков (59 в 697), Николай Хабибулин (46 в 799), Сергей Бобровский («Флорида», 44 в 707) и Семен Варламов (41 в 615).

В текущем сезоне у Андрея стало 4 победы в 7 играх (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).