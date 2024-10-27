Василевский отразил все 32 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Шатаут – 1-й в сезоне и 35-й за карьеру
Андрей Василевский отразил все 32 броска «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Тампы» сыграл на ноль против «Кэпиталс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (3:0).
Шатаут стал для 30-летнего россиянина 1-м в сезоне и 35-м за карьеру в рамках регулярок.
По их числу среди российских вратарей в истории лиги Василевский занимает 5-е место (35 в 484 играх). Выше идут Евгений Набоков (59 в 697), Николай Хабибулин (46 в 799), Сергей Бобровский («Флорида», 44 в 707) и Семен Варламов (41 в 615).
В текущем сезоне у Андрея стало 4 победы в 7 играх (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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