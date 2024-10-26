Гол Мбаппе в класико отменили из-за офсайда. Форвард «Реала» попал в положение вне игры 5 раз за первые полчаса

Гол Килиана Мбаппе в класико отменен из-за офсайда.

Нападающий «Реала » открыл счет с паса Лукаса Васкеса на 30-й минуте матча 11-го тура Ла Лиги . Однако главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес после консультации с ВАР не засчитал гол, поскольку Мбаппе находился в офсайде.

Отметим, что за первые 30 минут матча Мбаппе оказался в положении вне игры 5 раз. Еще один офсайд был у Джуда Беллингема.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»