Гол Мбаппе в класико отменили из-за офсайда. Форвард «Реала» попал в положение вне игры 5 раз за первые полчаса
Гол Килиана Мбаппе в класико отменен из-за офсайда.
Нападающий «Реала» открыл счет с паса Лукаса Васкеса на 30-й минуте матча 11-го тура Ла Лиги. Однако главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес после консультации с ВАР не засчитал гол, поскольку Мбаппе находился в офсайде.
Отметим, что за первые 30 минут матча Мбаппе оказался в положении вне игры 5 раз. Еще один офсайд был у Джуда Беллингема.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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