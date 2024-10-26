Мичков лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков. У форварда «Филадельфии» 4+5 в 8 матчах сезона

Матвей Мичков набрал 9 очков в 8 играх дебютного сезона в НХЛ.

19-летний нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Миннесоты» (5:5).

Теперь на счету Матвея Мичкова 9 (4+5) очков в 8 матчах.

На данный момент российский нападающий единолично лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ.